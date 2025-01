AHK Italien Buck | Energia con il corridoio meridionale dell’idrogeno per la Ue si apre una nuova fase

Leggi su Ildenaro.it

Si è tenuta oggi a Villa Madama la riunione ministeriale e Forum imprenditoriale sul(South H2), aperta dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, e che ha coinvolto organizzazioni, imprese e rappresentanti della filiera. Durante la riunione ministeriale, Italia, Germania, Austria, Algeria e Tunisia hanno firmato una dichiarazione comune d’intenti per continuare a lavorare allo sviluppo del“South H2” Corridor, asset strategico sul piano politico ed economico.South H2 è un progetto infrastrutturale per il trasporto di idrogeno rinnovabile destinato ai mercati europei, che per oltre 3.300 chilometri dal Nord Africa attraverserà Italia, Austria e Germania, e verrà attivato entro il 1° gennaio 2030.