Juventusnews24.com - Tomori Juve, siamo ai titoli di coda: il difensore del Milan è uscito allo scoperto sul suo futuro! Retroscena di mercato

di RedazionentusNews24aidi: ildelsul suo! L’ultimissimodi calcioArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda ildi Fikayo, balzato in cima alla lista degli obiettivi del calciodopo l’uscita di scena di Araujo.Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nonostante l’affare fosse ben indirizzato con il(operazione da circa 30 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto), nelle ultime ore l’inglese ha ribadito il suo legame con i rossoneri e la volontà di non partire. La, che vuole solo giocatori motivati, ha scelto di non insistere.Leggi suntusnews24.com