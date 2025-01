Metropolitanmagazine.it - The Brutalist, il montatore ammette di aver usato l’IA per il film ma in un modo molto specifico

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Mentre si prepara a diventare uno deifavoriti della stagione dei premi, Thedi Brady Corbet ha scatenato reazioni negative sui social media dopo che il suoha ammesso diutilizzato l’intelligenza artificiale nel. In un’intervista alla rivista tecnologica Red Shark News, ilDávid Jancsó ha rivelato che l’intelligenza artificiale di Respeecher, un’azienda di software ucraina, è stata utilizzata per migliorare l’autenticità dei dialoghi ungheresi delle star Adrien Brody e Felicity Jones. “Sono madrelingua ungherese e so che è una delle lingue più difficili da imparare a pronunciare“, ha detto Jancsó a Red Shark. “È una lingua estremamente unica. Abbiamo fatto da coach a Brody e Jones e hanno fatto un lavoro favoloso, ma volevamo anche perfezionarla inche nemmeno i locali notassero la differenza“.