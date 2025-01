Biccy.it - Svelate le tre conduttrici dell’Eurovision, c’è anche la Hunziker

I rumor circolati in questi giorni erano fondati, perché poco fa l’emittente svizzera SRG SSR ha annunciato le tredella 69ª edizioneSong Contest e tra questa c’èMichelle. Oltre a Michelle, al timone dell’evento ci sarannoSandra Studer e Hazel Brugger. Ladurante la presentazione sulla tv svizzera ha parlato in tedesco, inglese ein italiano, riservando un saluto speciale agli italiani.Eurovision 2025 hosts and Arena plus revealed#eurovision #eurovision2025 pic.twitter.com/HrHtRcls5Q— Azam (@crnajutra) January 20, 2025 YA tenemos a las 3 presentadoras de #Eurovision2025Hazel Brugger, Michelley Sandra Studer! pic.twitter.com/zc8HdzU5BG— El EuroRincón (@eurorinconn) January 20, 2025Eurovision Song Contest 2025, l’annuncio delle tree le parole di Michelle