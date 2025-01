Ilfattoquotidiano.it - Stop ai migranti, via libera alle trivellazioni, dipendenti federali più facili da licenziare: i primi ordini esecutivi di Donald Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nelle ore successive all’insediamento saranno circa 50 gliche il presidentefirmerà, e nei prossimi giorni arriveranno a “quasi cento”. Si tratta di provvedimenti che riguardano in particolare l’immigrazione, l’ambiente – con l’intenzione di smantellare le politiche dell’amministrazione Biden – e il ripristino di una misura adottata al suo primo mandato per cambiare la definizione di migliaia di posti di funzionari pubblici per poterli affidare a persone di nomina politica impegnati ad applicare la sua agenda. Stephen Miller, il principale consigliere della nuova Casa Bianca diche nella prima amministrazione fu l’architetto delle più controverse misure anti-, ha illustrato ieri in una conference call le misure ai leader repubblicani del Congresso, a partire appunto dall’avvio dell’ampia operazione contro i, che è stata una delle principali promesse elettorali.