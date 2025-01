Lapresse.it - Roma, bastonate in testa la moglie incinta: 37enne arrestato

Ha picchiato la, prendendola aindavanti ai due figli minori, perché non gli aveva preparato la cena. La donna, secondo quanto apprende LaPresse, una cittadina italiana nata negli Stati Uniti, è andata a piedi, con lasanguinate, al pronto soccorso del policlinico Casilino, dove le sono state diagnosticate ferite traumi importanti guaribili in 30 giorni.La vittima del pestaggio ha trovato il coraggio di denunciare l’inferno che da anni era costretta a vivere con il marito, grazie agli agenti del posto di polizia dell’ospedale, che l’hanno calmata e convinta a denunciare. Il marito, un uomo di 37 anni originario dello Sri Lanka, è statodalla polizia del distretto del Casilino, come disposto dal pm del turno violenze della procura della Repubblica di, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.