Donnapop.it - Raimondo Todaro, compleanno solitario: nessuna traccia di Francesca Tocca, matrimonio finito?

Leggi su Donnapop.it

Cosa succede tra? Ormai sembra chiaro che i due non stiano più insieme, ma nessuno dei diretti interessati conferma le indiscrezioni in merito.Proprio ieri – 19 gennaio 2025 – il ballerino ha compiuto 38 anni e su Instagram amici e colleghi gli hanno augurato il meglio, tutti, tranne la moglie. Nonostante siano emersi diversi pettegolezzi circa il loro, né, néhanno mai effettivamente affrontato l’argomento con i loro fan.Come sappiamo, la loro relazione è iniziata quando erano entrambi giovanissimi: lei aveva 16 anni e lui 18. Nel 2013, poi, è nata Jasmine, la loro unica figlia. Tutto sembrava procedere per il meglio, ma nel 2020 – dopo una forte crisi – si son lasciati, avvicinandosi poi ad altre persone.Dopo qualche tempo, però, il loro amore ha trionfato ancora e sono tornati insieme.