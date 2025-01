Noinotizie.it - Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera Lavori

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, immettersi sulla SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città proseguire su viale di Ponente seguendo le indicazioni “A16 Napoli- Bari e poi procedere sulla SP143 dell’Ofanto, con rientro in A16 alla stazione di Cerignola ovest.—–Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentiredi ripristino delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Pescara.