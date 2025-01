Lanazione.it - Prato, al via le iscrizioni ai corsi del Laboratorio del Tempo

, 20 gennaio 2025 - Da oggi lunedì 20 gennaio e fino alle 17 di lunedì 3 febbraio, sarà possibile iscriversi aidella nuova programmazione deldel, utilizzando esclusivamente la procedura on line all’indirizzo: https://elaboratori.comune..it/. "Come di consueto ricominciano le attività aldelcon una programmazione aperta a tutte/i con un occhio attento alle Pari Opportunità – commenta l’assessore Maria Logli - Ci sonodi lingua, informatica e fotografia;di creatività e artistici, attività finalizzate al benessere e opportunità come Pilates Zen e Feldenkrais, completano le offerte di attività motoria dolce. Prosegue l’attenzione aidi pittura e disegno e undi disegno geometrico, si ampliano le opportunità con iinerenti la gestione dei conflitti, le tecniche di comunicazione empatica e la ricerca attiva del lavoro.