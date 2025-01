Perché al bar non possiamo più pagare il cornetto 150 euro

Linkiesta.it - Perché al bar non possiamo più pagare il cornetto 1,50 euro

Caffè più(o brioche, o croissant, come – e dove – lo si voglia chiamare) è il binomio che rappresenta la classica colazione all’italiana. Che di solito si fa fuori casa: è difficile avere le capacità (e la voglia) di prepararsi un lievitato o uno sfogliato tra le mura domestiche. Un’abitudine che si è fatta sempre più saltuaria. Un po’mangiarsi quotidianamente quasi un panetto di burro si è capito che non fa molto bene alla salute, un po’si sta trasformando in un’esperienza da vita lenta, adatta al weekend e ai giorni festivi, seduti in pace con altre persone tra i tavoli di una caffetteria o pasticceria, e non di fretta al bancone di un bar anonimo.Certo, c’entra anche il prezzo. Se ogni decina di centesimi aggiunta al classicodel caffè fa sobbalzare i più, l’effetto che fa il rincaro suldi accompagnamento non è da meno.