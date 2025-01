Ilgiorno.it - Opere di compensazione. Due parchi ancora più verdi

La sistemazione di duepubblici della città, e di una piazza, per compensare i disagi provocati dall’arrivo della nuova autostrada. Un restyling completo che riguarderà i giardini di via Botticelli (Parco Carlo Maria Martini) e l’area dei giardini di via Pestalozzi e piazza don Dario Camporelli nella frazione di Santa Margherita. È l’accordo raggiunto tra Comune e Pedemontana per lediconnesse alla realizzazione della tratta C dell’autostrada. Una scelta che non ha mancato di sollevare critiche dalle opposizioni. Il p rotocollo d’intesa tra il municipio e la società Apl è già stato approvato dalla Giunta guidata dalla sindaca Laura Borella e prevede di impiegare i fondi del budget ambientale destinato a Lissone per questedi riqualificazione. La somma complessiva a disposizione è di poco di 1 milione e 436mila euro.