Numerologia lynchiana | il maestro del cinema le date e le figure chiave a cui lo lego

Oggi avrebbe compiuto 79 anni David Lynch, il genialedella settima arte la cui scomparsa, avvenuta il 15 gennaio scorso, ha scatenato una incessante, quanto meritata, serie di omaggi, tributi e approfondimenti della sua opera, sia da parte della critica, che soprattutto di milioni di ammiratori, maniacali esegeti delle innumerevoli possibilità di interpretazione delle sue creazioni.Uno dei “poteri” dell’artista è stato quello di saper creare un campo di fascinazione psichica in cui attirare i suoi spettatori: è esperienza comune, per chiunque sia un cultore delle sue opere, quella di “rimanere” nel film, o nella serie nel caso di Twin Peaks, ovvero passare giorni e settimane (nei casi meno cronici) a rivivere le sensazioni destate dalla visione, a rimuginare sui possibili significati, a pensare alle vicende dei personaggi, come se si fosse immersi nello stesso piano di realtà della narrazione filmica.