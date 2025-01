Non può finire così Beautiful la vera notizia choc per il pubblico della soap più seguita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Potrebbe prendere una piega inaspettata il destino di, laopera delleopera che va in onda da ben 38 anni. Per essere precisi laCBS è trasmessa dal 23 marzo 1987 (in Italia dal 4 giugno 1990) in circa 100 Paesi e ancora oggi la piùin tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori giornalieri. Ma ora c'è chi si è convinto che verrà chiusa.Negli ultimi giorni alcuni indizi sembrerebbero portare ai titoli di codache ha reso famosi Katherine Kelly Lang e Ron Moss, tra gli altri. Come si legge sul Daily Mail, The Bold and The, che è il titolo originale del serial creato da William J. e Lee Phillip Bell, potrebbe non essere rinnovata per il 2026.