Milano, in campo l'Intelligenza artificiale per identificare gli autori delle violenze sessuali in piazza Duomo a Capodanno

, 20 gennaio 2025 – Oggi ha preso il via concretamente la rogatoria attivata dalla Procura diper raccogliere a verbale la versione della giovane inglese che è rimasta vittima, così come altre donne,aggressioninelle forme della "taharrush gamea" nella notte diin, a. Nel pomeriggio, infatti, l'aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, nelle indagini della Squadra mobile, hanno avuto una riunione in collegamento da remoto con investigatori ed inquirenti inglesi. Non c'è ancora una data fissata per l'audizione della 19enne. Così come non è stata ancora programmata una nuova visita degli investigatori italiani in Belgio per sentire di nuovo la studentessa belga, la prima a parlare coi media, e i suoi cinque amici. La Procura e la Squadra mobile, prima di ascoltare ancora i raccontivittime, stanno cercando, attraverso software specifici e pure con l'uso dell'intelligenzasu ore ed ore di immaginitelecamere di sorveglianza e altri video, di arrivare alle identificazioni degli, lavorando sui volti e soprattutto sugli abiti indossati.