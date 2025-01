Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 6-3, 3-6, 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.1 sta male e rientra negli spogliatoi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.306.12 La sensazione è che il problema non sia di natura muscolare. C’è proprio unssere, da capire di che natura.6.10 Il n.1insieme al medico. Da capire ora a che trattamento verrà sottoposto.6.09 Il medico sta misurando la pressione a.6.07chiede l’ingresso del fisioterapista.3-2 In rete il rovescio del danese.ha annullato un’altra palla break, la quarta di questo set.A-40 Battuta esterna vincente dell’italiano.40-40 Ace esterno.40-A Altro doppio fallo. Uncosì non lo si vedeva dal 2023. Prima che, di fatto, diventasse ilche si è preso il mondo.Ennesima seconda.40-40 Altra risposta velocissima, in rete il rovescio diin uscita dal servizio.