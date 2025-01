Calciomercato.it - Juve, su Weah anche Eintracht e Everton: e c’è una pista in Serie A | ESCLUSIVO

Timothysi sta godendo una delle migliori stagioni della sua carriera sotto la guida di Thiago Motta, a gennaio lantus si è già sentita bussare da diversi club: Lipsia,Francoforte e. Inoltre, la scorsa estate Manna ha fatto un tentativo per portarselo a NapoliÈ un grande momento per Timothy, che nel weekend ha messo il sigillo sul big match trantus e Milan. Un palcoscenico che in passato era stato dominato da suo papa George, per aggiungere emozione all’emozione., su: e in estate ci ha provato il Napoli– Calciomercato.it (LaPresse)In questa prima parte di stagione, il figlio d’arte è tornato a giocare in una posizione più offensiva rispetto a quanto fatto nella passata stagione e il risultato è sotto gli occhi di tutti: 5 gol, 4 assist e una grande mano data alla squadra quando è stato chiamato in causa.