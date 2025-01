Ilrestodelcarlino.it - Il Mesola soffre, ma passa di misura con Cantelli

2CONSANDOLO1: Calderoni, Guariento, Biolcati (47’ Lucci), Paganini (68’ Minarelli), Marcolini, Telloli, Cavallari E. (80’ Maghini), Neffati, Ferro (56’ Allegrucci),(92’ Volynets), Davo. All. Cavallari CONSANDOLO: Guidi, Bianconi (71’ Hassan), Frighi (64’ Bozzato), Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Giberti, Gentili (68’ Nicolasi), Colino, Colombani (80’ Cataldo) All. Dirani. Arbitro: Ferrini (Cesena). Ass. Guizzardi e Casoni Marcatori: 9’ Colombani, 28’ Davo, 62’Note: Telloli, Frighi, Allegrucci, Bozzato. Angoli 4 a 3 per ilMantiene la testa della classifica ilassieme alla Comacchiese, dopo la vittoria a dir poco sofferta ottenuta ai danni di un Consandolo capace di schiacciare i padroni di casa. La formazione ospite parte subito all’attacco e già al 1’ Colino entra in area e colpisce l’esterno della porta.