Bollicinevip.com - GF, concorrente minaccia di abbandonare la casa: c’entra il presunto ripescaggio di Helena Prestes

Leggi su Bollicinevip.com

Ci sarà davvero unal Grande Fratello? Unhato diil realityGieffino abbandonerà il GF setornerà nella, di chi si trattaSembra che undel Grande Fratello nelle scorse ore abbiato diil reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il motivo? A causa deldi.Storia Ig di Deianira Marzano (Screen Ig stories @deianiramarzanofficial)Da giorni non si fa che parlare della possibilità che l’ex gieffina torni nellapiù spiata d’Italia. Stando a 361 Magazine durante la diretta di stasera verrà aperto un televoto per far rientrare almeno due concorrenti che sono stati eliminati durante l’attuale edizione del reality. Nelle scorse ore Deianira Marzano su Instagram ha fatto sapere che qualcuno fuori dallaavrebbe urlato la possibile novità portando non poco squilibrio al Grande Fratello.