Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Torino, le pagelle viola: Comuzzo, grave l’errore con Adli

Firenze, 20 gennaio 2025 – Ecco ledi: De Gea 6 - Tameze cerca di spaventarlo subito, ma la parata è facile. Resta inoperoso, salvo l’ordinario, per buona parte della gara. La traversa lo aiuta su Coco, ma niente può sul gol di Gineitis. Ma su Masina risponde presente. Dodo 5,5 - L’inizio di partita è incoraggiante, poi piano piano perde smalto, anche perché Karamoh dalla sua parte lo tiene più basso del solito. Deve tenere d’occhio anche la mediana avversaria, ma in generale è da qualche partita che è meno brillante. Come tanti altri.4,5 - Salvate il soldato. Ma più che altro, a differenza del film di Spielberg, ora c’è la necessità di proteggerlo. Forse siamo stati abituati male, perché è sempre un ragazzo di 20 anni alla prima stagione da titolare ci sta che possa fare qualche errore.