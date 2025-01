Iodonna.it - Edmond diventa il ricco Conte di Montecristo e insieme agli amici Jacopo e Vampa incomincia la sua vendetta

Leggi su Iodonna.it

Ildicon Sam Claflin è piaciuto al pubblico di Rai 1: la prima puntata della settimana scorsa ha tenuto incollati davanti alla tv oltre 5 milioni di telespettatori. La storia scritta nel 1800 da Alexander Dumas continua ad affascinare, anche in questa ennesima trasposizione televisiva. La vicenda tragica diDantès sembra, così, non invecchiare mai. “Ildi”: la clip della serie Rai X Leggi anche › “Ildi”, stasera su Rai 1 comincia la spudoratadiDantès Nella seconda puntata della serie internazionale, in onda stasera alle 21.