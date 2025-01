Sport.quotidiano.net - Dalle 21.30 su trc. Gianni De Biasi a ’Gialli di Sera’

Un grande personaggio che fa parte della storia del Modena, sarà protagonista su Trc a partire21.30 nel corso della trasmissionedi. L’ospite sarà infattiDe, l’allenatore che tra il 2000 e il 2004 portò il Modena dalla C alla serie A, conquistando anche una salvezza nella massima serie. De, considerato da molti come il miglior tecnico della storia gialloblù, commenterà il Modena di oggi dopo averlo visto all’opera contro il Frosinone nel pareggio che ha assai deluso il pubblico del ’Braglia’, raccontando anche momenti di quel periodo così fortunato per i gialloblù.