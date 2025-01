Thesocialpost.it - Cuneo, auto finisce nel torrente: paura per due persone

Un incidente ha movimentato il pomeriggio sulla strada che collega Frabosa Soprana a Corsaglia. Un fuoristrada è scivolato lungo una curva innevata, finendo nelsottostante. A bordo c'erano due, soccorse immediatamente dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri e dal personale del 118.La dinamica e le condizioni dei feritiEntrambi sono stati trasportati al Pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione, ma il grande spavento resta.Il recupero del veicolo è stato affidato al Soccorso stradale Aci Lotario, che ha lavorato per riportare il mezzo sulla strada. La nevicata intensa ha reso la carreggiata scivolosa, un dettaglio che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del fuoristrada.