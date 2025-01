Oasport.it - Cosa è successo a Sinner contro Rune: il medical time-out e le spiegazioni evasive

Una partita tra tanti colpi di scena. Jannikl’ha spuntata in quattro setil danese Holgernegli ottavi di finale degli Australian Open 2025. Sullo score di 6-3 3-6 6-3 6-2 in 3 ore e 5 minuti di partita, l’altoatesino ha avuto la meglio, ma ha dovuto affrontare non pochi problemi nel corso della stessa. Non soltanto le qualità dida tenere in considerazione, ma anche uno stato di salute imperfetto.Tutto si è manifestato nell’ottavo game del secondo set. Nel gioco precedente, Jannik non ha sfruttato un’opportunità per andare avanti di un break e nel successivo si sono notate delle smorfie negli spostamenti a sinistra da parte sua. Il pusterese ha perso il turno in battuta ed è stato costretto a cedere il secondo parziale al danese.ha deciso, quindi, di prendere un toilet break e ha lasciato il campo visibilmente claudicante.