Lettera43.it - ‘Che tempo che fa’ da record con Cecilia Sala e il Papa: share al 12 per cento

Francesco, con le sue parole su Gaza e Donald Trump, e la prima intervista televisiva didopo la sua detenzione in Iran hanno dato una spinta straordinaria a Cheche fa di Fabio Fazio. La trasmissione ha registrato un picco di 2 milioni 453 mila telespettatori, con unodel 12,1 per, diventando il secondo canale più visto in prima serata dietro a Mina Settembre su Rai 1, al 24 per.Il racconto della prigionia diha raccontato a Cheche fa i 21 giorni trascorsi nel carcere di massima sicurezza di Evin, a Teheran., che ha detto di stare bene nonostante alterni momenti di euforia a stati d’ansia, ha raccontato degli interrogatori: «Quando qualcuno ti interroga sei incappucciato, faccia al muro, e la persona ti fa le domande da dietro».