Calcio. Eccellenza: pari Cenaia, battute le altre

Pisa 20 gennaio 2025 – Diciannovesima giornata nera per le pisane di. Un buon pareggio interno e ben tre sconfitte per le nostre squadre impegnate nel massino campionato regionale. Ilsi guadagna un punto al ‘Pennati’ contro la capolista camaiore, pareggiando a reti bianche (0 – 0) la sfida. La squadra di mister Sena è quarta amerito della Pro Livorno Sorgenti con trenta punti, uno in più di Viareggio e Massese. Ecco il tabellino.: Baglini, Rossi, Solimano, Marcon, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Neri F., Apolloni. A disposizione Landucci, Calloni, Bartolini, Di Bella, Goretti, Pecchia, Ferretti, Puccini, Remorini. All. Sena Camaiore: Barsottini, Borgia, Belli, Granaiola, Amico, Zavatto M., Anzillotti, Cornacchia, Nardi, Da Pozzo, Kthella. A disposizione Barsaglini, Navari, Velani, Casani, Fani, Maini, Ricci, Bologna, Bacci.