Secoloditalia.it - “Auguri e figli gay”, risate e incassi record. Angelo Duro “di destra becera” fa litigare “Repubblica” e “Il Fatto”

Il riso, si sa, abbonda sulle labbra degli storti, politicamente storti, quelli che pendono troppo e per troppo tempo nella zona d’interesse dellaitaliana, quella (prendete fiato), neofascista, razzista, immorale, divisiva, cattivista, rozza, barbara eccetera eccetera. Ecco perché il processo alle battute “politicamente scorrette” di, che purtroppo per la sinistra fanno ridere, e non solo a, è iniziato come al solito dalle colonne dell’house organ del Pdmtsf, il Partito dei Moralisti tristi, solitari y final, pronto a reiterare il teorema delle menti fini, le loro, e di quelle azzeccate a plastilina, di chi non la pensa (e non ride) come loro.In effetti, vedere una platea sganasciarsi quandotrasforma l'”maschi” in “gay” farebbe pensare a un’adunata neofascista, ma non è così: realtà batte fantasia e speranze anche laddove la vita è commedia.