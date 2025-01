Lopinionista.it - Audizioni su codice penale e violenza sessuale martedì 21 gennaio

ROMA –21la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati svolgerà l’audizione di rappresentanti delle associazioni Differenza Donne, Senza Veli sulla lingua, Rete DiRE, Rete delle Donne, Telefono Rosa, Una, nessuna e centomila, Unione Donne in Italia (UDI), Centra il Sogno, Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime e Amnesty International Italia, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Modifica dell’articolo 609-bis delin materia die di libera manifestazione del consenso”.L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, verrà trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 10.L'articolosu21L'Opinionista.