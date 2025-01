Inter-news.it - Asllani in Inter-Empoli dimostra il carattere del giocatore vero

Tra i protagonisti dic’è stato anche Kristjan. Il regista ha risposto in campo alle critiche,ndo una personalità importante per il suo futuro tecnico.RITORNO IN CAMPO, DA PROTAGONISTA –è stata una partita significativa per. Il giovane regista ancora una volta doveva dare unazione tecnica, die personalità. Dopo che col Bologna era finito divorato dal pressing avversario e dai fantasmi di San Siro infatti non era scontato tornare a giocare titolare in casa passati appena pochi giorni. L’albanese non solo lo ha fatto, ma ha giocato un’ottima partita. Di qualità e intensità.FIDUCIA NEL RAGAZZO – Prima di analizzare la sua prestazione però va sottolineato il lavoro che c’è attorno al ragazzo. Inzaghi ancora una volta è stato coerente con la sua gestione, dandogli fiducia malgrado le feroci critiche esterne.