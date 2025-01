Isaechia.it - Amici 24, Alessia ha un crollo per la classifica, la maestra Celentano: “Ti pare il caso di fare una scenata del genere?”

Leggi su Isaechia.it

Post puntata infuocato perPecchia quello di ieri pomeriggio negli studi didi Maria De Filippi.La ballerina di latino americano, quinta in, ha avuto unemotivo per via della bassa posizione. Alcune frasi, piuttosto forti, non sono poi passate inosservate ad Alessandra, sua insegnante.Lo sfogo di:Se sono brava? Eh lo so è solo questo che mi porta avanti, il fatto che io sono sicura. Cioè mi dà fastidio che sempre questa roba ‘tantoè forte,è forte’ mi rode il c*lo anche a me. Anche io vorrei salire innon settimane sempre in basso. Cioè mi impegno come si impegnano gli altri. Ho vinto due Mondiali? Magari sono nel posto sbagliato allora. Semplicemente. Dovevo continuare aquello che facevo prima e basta.