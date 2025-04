Ilrestodelcarlino.it - "Cancellata l'esistenza delle vittime delle stragi"

Bologna, 4 aprile 2025 - "l'". È il grido del Coordinamento nazionale Associazioni e familiari di. Il Coordinamento insorge dopo le ultime notizie che arrivano da Firenze e da Caltanissetta, con le archiviazioni riguardo le. Non solo. Nel decreto di archiviazione del tribunale di Firenze riguardo l'inchiesta sulla strage di via dei Georgofili nel capoluogo toscano circa il coinvolgimento della Primula nera Paolo Bellini, il reggiano ex Avanguardia Nazionale condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per la bomba alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, che causò 85 morti e oltre 209 feriti, il gip scrive della "assoluta mancanza di riscontri circa i legami tra il Bellini e la destra eversiva". Un passaggio che a dir poco stride con la storia scritta finora attraverso i processi, gli atti e gli esiti giudiziari.