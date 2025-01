Tarantinitime.it - Aggressione all’ospedale Moscati, ferite tre operatrici sanitarie

Tarantini Time QuotidianoAbbiamo appreso in queste ore dell’ennesimo episodio difisica ai danni di treall’interno del P.O.che sono state costrette a far ricorso alle cure del punto di primo intervento dello stesso ospedale a causa dell’subita da un paziente ricoverato in evidente stato di alterazione psico-fisica, peraltro solo al termine del turno perché completamente sole nel reparto. Senza personale medico, socio sanitario né ausiliario.Per l’ennesima volta le lavoratrici si sono ritrovare da sole, abbandonate da tutti e non tutelate.Si continua, infatti, a parlare insistentemente del fenomeno delle aggressioni, sempre più dilagante, come un fenomeno inaccettabile ma è del tutto evidente che le attuali misure quali l’inasprimento della pena e le linee guida ministeriali e regionali non sono servite a nulla.