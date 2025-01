Zonawrestling.net - AEW: Britt Baker sarebbe ai saluti, Tony Khan “stanco” della situazione

La All Elite Wrestling sta attraversando un momento di tensione con una delle sue stelle originali. Secondo quanto riportato da Wade Keller di PWTorch,avrebbe deciso di non utilizzare piùnegli show televisivifederazione.Crescenti tensioni nel backstageAEWKeller ha rivelato che cimolta frustrazione nei confronti, chediventata sempre più difficile da gestire. Un recente incidente minorestata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando la AEW a non utilizzare più l’ex campionessa mondiale femminile.“Potrebbe aver chiuso con la AEW. La sensazione che ho parlando con le persone in AEW è chepotrebbe averla messa nella stessa categoria di altri wrestler che non ricevono più chiamate e non vengono convocati per gli show.