Vestiti di seconda mano, perché Gen Z e Millennial si convertono alla moda circolare

Sempre piùs e Gen Z stanno riscrivendo le regole dello shopping, scegliendo il second hand come bandiera di uno stile di vita consapevole ma anche più economico, rapportato al potere d’acquisto. La recente indagine targata PwC, condotta tra giugno e luglio 2024 su un campione di 1.500 persone in cinque paesi europei (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna), ha messo in luce come queste generazioni digitalizzate stiano guidando il cambiamento. La ricerca, che ha analizzato i comportamenti di acquisto di(28-43 anni) e Gen Z (18-27 anni), disegna uno scenario chiaro: i giovani non si limitano a fare scelte, ma plasun mercato in rapida evoluzione.Generazione Z estanno guidando il mercato dell’usato in Europa, dimostrando una crescente sensibilità verso la sostenibilità e il risparmio economico.