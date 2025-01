Lapresse.it - TikTok, Trump: “Lunedì ordine esecutivo per rinviare divieti”

Leggi su Lapresse.it

“Chiedo alle aziende di non lasciare cheresti oscurato!emetterò unper estendere il periodo di tempo prima che idella legge entrino in vigore, in modo che possiamo raggiungere un accordo per proteggere la nostra sicurezza nazionale”. Lo scrive Donaldsu Truth. “L’confermerà inoltre che non ci sarà alcuna responsabilità per le aziende che hanno contribuito a impedire cherimanesse oscurato prima del mio”, afferma il presidente eletto, sottolineando che “gli americani meritano di vedere la nostra emozionante inaugurazione, così come altri eventi e conversazioni”.Il tycoon: “Vorrei che gli Stati Uniti avessero una quota di proprietà del 50% in una joint venture”“Vorrei che gli Stati Uniti avessero una quota di proprietà del 50% in una joint venture.