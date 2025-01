Sport.quotidiano.net - Sugli spalti. Esodo in massa al Barbetti. Sono 700 i tagliandi staccati

ina Gubbio. Nonostante si giochi di lunedì (sarà il posticipo della terza gara di ritorno), allo stadio "" ci saranno tantissimi tifosi biancorossi. L’obiettivo è tagliare il traguardo dei mille. A un giorno dalla chiusura della prevendita,più di 700 i tifosi del Perugia che hanno prenotato un posto nel settore destinato agli ospiti che ha una capienza di 1175 posti. Inonacquistabili online ma solo nelle ricevitorie autorizzate. Il circuito di riferimento è Vivaticket ed è possibile l’acquisto presentando documento d’identità (no patente) e solo per il settore ospiti se la residenza è in Umbria (unica restrizione divieto di vendita ai residenti nel Comune di Gubbio). Anche per chi proviene da fuori regione è possibile acquistare solo il settore ospiti.