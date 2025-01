Oasport.it - Sci alpino, Sofia Goggia e Federica Brignone pronte al bis in superG a Cortina

Dopo la meravigliosa festa azzurra di ieri in discesa libera, l’Olympia delle Tofane riapre nuovamente i battenti per ilodierno.sonoa concedere il bis in quel di, con un possibile duello all’orizzonte tra le due campionesse italiane davvero molto affascinante.è stata superlativa ieri in discesa, facendo la differenza sul Gran Curvone e poi anche nel finale sul Rumerlo. Una vittoria imperiosa quella della bergamasca e sicuramente è la favorita anche per quest’oggi in. Attenzione, però, a, che ha rotto la maledizione del podio ae che ora vuole anche prendersi la vittoria sull’Olympia delle Tofane, sfruttando la sua grandissima tecnica nelle curve veloci che presenterà ilodierno.Le rivali di certo non mancano e le due azzurre dovranno sicuramente guardarsi le spalle da una Lara Gut-Behrami che va ancora alla caccia della prima vittoria stagionale, ma che comunque fa sempre paura anche solo per possedere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità proprio davanti a(205 contro 106).