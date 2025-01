Quotidiano.net - Salvini informa il Parlamento su gravi episodi a Padova e Roma

"Alla luce delle notizie di particolaretà emerse nelle ultime ore, consconcertanti in provincia die a, ritengo urgentere il. Confido di essere in Aula già questa settimana". Così il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteoin una nota del Mit. Il gruppo Fs - ricorda la nota - ha denunciato il ritrovamento di una catena appesa alla rete elettrica della Stazione di Montagnana () e un tentativo di sfondamento di una centralina aAurelia. "Ringrazio donne e uomini del gruppo Fs che, dopo l'esposto per troppi incidenti anomali, sono mobilitati anche per presidiare i punti più delicati delle linee ferroviarie", conclude