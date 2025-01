Ilfattoquotidiano.it - Salutare con entusiasmo la svolta di Zuckerberg è ingenuo: serve democrazia partecipativa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Sara Gandini e Paolo BartoliniIl proprietario della più grande fabbrica planetaria, che si caratterizza per il fatto curioso che i suoi lavoratori (stimabili in miliardi di unità) producono valore gratuitamente notte e giorno, fa scandalo e guadagna le prime pagine dei giornali dicendo al mondo quello che sapevamo già: durante gli anni più caldi della pandemia i democratici americani hanno imposto una censura strisciante che arginasse la circolazione di informazioni – incluse quelle affidabili e credibili – intorno ai limiti della gestione globale dell’emergenza sanitaria.Stiamo parlando, come è chiaro, di, inventore e amministratore delegato di Facebook, leader indiscusso di Meta. Costui, con l’arrivo di Trump, è subito passato all’altra sponda e abbraccia la retorica della rete libera (soprattutto liberata dal “fact checking” degli strenui difensori della verità ufficiale).