Pronosticipremium.com - Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Kuhl. Oggi big match con la Juventus

Leggi su Pronosticipremium.com

Quella di ieri è stata una giornata importante per la, che ha ufficializzatodall’Arsenal di, che andrà a rinforzare il centrocampo giallorosso. Con la partenza di Kumagai ormai dietro l’angolo, la società giallorossa ha piazzato un colpo importante per sostituirla, puntando sulla qualità e sulla giovane età della classe 2003. La danese sarà subito convocata per il bigcontro la, in programma, al Tre Fontane, alle ore 15.30.ha firmatoQuesto il comunicato della: “L’ASè lieta di annunciaredi Kathrine Moller. La centrocampista danese ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2028 al verificarsi di determinate condizioni. Kathrine arriva dall’Arsenal, dove ha vinto il campionato nella stagione 2022-2023.