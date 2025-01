Lanazione.it - Prada avrà un nuovo stabilimento nel Senese

PIANCASTAGNAIO (Siena)Via libera dal consiglio comunale di Piancastagnaio alinsediamento produttivo di(nella foto, il presidente Patrizio Bertelli), che ha acquistato un terreno nella zona artigianale di Casa del Corto per realizzare il secondonell’area. Un segnale positivo in tempi di difficoltà del settore moda perché il comprensorio delle pelletterie, che conta oltre duemila addetti sui due versanti dell’Amiata, è di basilare importanza per l’economia del territorio. La nuova struttura, la seconda di, dovrebbe ospitare trecento lavoratori nel confezionamento di borse di pregio. "Si tratta di una pietra miliare nel processo di valorizzazione del territorio di Piancastagnaio – è il commento del gruppo di maggioranza pianese – perché nonostante le difficoltà che da qualche tempo interessano le aziende della filiera delle pelletteria di lusso, l’intera area presenta un grande polo attrattivo per le principali maison della moda".