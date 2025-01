Ilrestodelcarlino.it - Paura al porto per Alceo Rapa: cade nell’acqua gelida, salvato da alcuni passanti

Pesaro, 19 gennaio 2025 –, 77 anni, storico ristoratore pesarese, è caduto ieri poco prima delle 13del, poco lontano dalla terrazza della Lega Navale. La prima a vederlo in acqua sarebbe stata, secondotestimoni, una signora che passeggiava con il cane e ha immediatamente dato l’allarme. A soccorrerlo sono statiche si trovavano in prossimità del Club nautico e che lo hanno aiutato a uscire dall’acqua posizionandolo su una delle imbarcazioni che si trovavano ormeggiate nelle vicinanze. Nel frattempo è stato allertato il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata e i sanitari hanno prestato al 77enne le prime cure salendo sull’imbarcazione dove era stato issato. Poi lo hanno spostato sulla banchina dove lo hanno caricato in barella e trasportato al pronto soccorso.