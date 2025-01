Calciomercato.it - Pagano la clausola, un big via a zero dalla Premier: ecco il derby di Milano

Leggi su Calciomercato.it

A giugno si libererà gratis uno dei centrocampisti più continui e affidabili degli ultimi anni: Inter e Milan possono metterci gli occhi, ma c’è un ostacoloIl mercato di gennaio può decollare a breve per i club di Serie A. Quello della Juventus è nel vivo più che mai, visto l’arrivo di Alberto Costa per la fascia destra e quello imminente di Kolo Muani per l’attacco. Manca sicuramente ancora un difensore centrale per i bianconeri, su cui stanno lavorando in attesa dell’occasione migliore e nella speranza di arrivare magari a un top come Araujo. Il Napoli invece aspetta l’addio ufficiale di Kvaratskhelia per tuffarsi a capofitto sull’erede, con tutte le forze che saranno direzionate su Garnacho. Anche se trovare l’accordo col Manchester United pare difficilissimo.Marotta (LaPresse) – calciomercato.