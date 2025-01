Mistermovie.it - Mister Movie | Il destino di Bernard in Silo 2: uno scontro epico e un finale incendiario

La seconda stagione di, l’acclamata serie di Apple TV+, si chiude con un epilogo che lascia il pubblico col fiato sospeso, confermando ildel personaggio diHolland. L’episodio, intitolato “Into the Fire”, non solo rivela dettagli cruciali sul mondo della serie, ma sancisce anche l’inevitabiletra Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) e(Tim Robbins), portando a una conclusione drammatica.La morte di: tra fedeltà ai romanzi e colpi di scenaIl creatore e produttore esecutivo di, Graham Yost, ha confermato in un’intervista a TheWrap chemuore nell’esplosione che si verifica durante l’ultimo episodio. Questoè in linea con i romanzi di Hugh Howey, sebbene l’adattamento televisivo si sia preso alcune libertà rispetto alla trama originale.