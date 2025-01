Ilgiorno.it - L’ultimo saluto a Jennifer: "La vita non è un video"

"Lanon è unpostato sui social, non è un reel che ricomincia sempre da capo". È il monito del prevosto di Lecco monsignor Bortolo Uberti rivolto ai tanti amici e compagni che ieri hanno partecipato al funerale diAlcani, la tredicenne che giovedì è morta dopo 7 giorni di coma, in seguito ad un incidente stradale avvenuto all’alba di venerdì della passata settimana sulla Sp 72 ad Abbadia Lariana. "Non pensate che a voi andrà necessariamente bene, perché fareste un torto a Jenny. – le parole del sacerdote alle decine di ragazze e ragazzi che ieri pomeriggio hanno affollato la basilica di San Nicolò e il sagrato della chiesa per l’estremocon una cerimonia mista cattolica e islamica per rispetto delle origini albanesi dei familiari di Jenny -. All’età di Jenny lasembra immortale.