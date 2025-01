Ilgiorno.it - L’ultima corsa della linea gioiello (inaugurata solo 5 mesi fa): “Centinaia di viaggi sempre vuoti”

Grassobbio (Bergamo) –. Verrà sospeso in modo definitivo il 20 gennaio, a causamancanza di un numero sufficiente di utenti, il servizio bus30 di Atb (Azienda Trasporto Bergamo) Grassobbio-Seriate, istituita in modo sperimentalecinquefa, a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico. Ieri c’è stata. Era stata salutata come un vero e proprio gioiellino la30 Atb. In autunno, dopo numerose richieste da partepopolazione, era stato avviato il collegamento diretto da Grassobbio a Seriate, un trasporto diregolare verso destinazioni importanti che si trovano a Seriate: l’ospedale Bolognini, più comodo da raggiungere per gli abitanti di Grassobbio rispetto alle strutture di Bergamo, il Distretto sanitario,l’Istituto scolastico superiore Majorana, frequentato da una quarantina di studenti provenienti da Grassobbio, il cineteatro Gavazzeni, che richiama utenti da Bergamo e paesi limitrofi, ma anche lo sportello Aci, la scuola edile e alcuni ambulatori medici.