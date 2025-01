Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: attesa per Sighel, Fontana e le staffette

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella terza e ultima giornata giornata deglidiin programma a Dresda in Germania. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale della stagione che precede i Giochi olimpici. In pista il meglio del movimento europeo anche se non tutte le star continentali sono presenti a questa rassegna.L’Italia, dopo le prime due giornate, ha la possibilità di vincere il medagliere: ieri Ariannaè rientrata con il botto, vincendo l’oro sia individuale nei 1000 metri, sia trascinando una staffetta di altissimo spessore al dominio nella gara a squadre. In più sono arrivate altre due medaglie, l’argento di Pietronei 500 e il bronzo di Elisa Confortola nei 1000. Il primo obiettivo fissato dalla Nazionale italiana per la rassegna di Dresda, eguagliare o fare meglio delle 6 medaglie dello scorso anno (di cui 4 d’oro), è alla portata degli azzurri, che possono anche puntare al primo posto nel medagliere.