L’aumento dei prezzi rallenta Nel 2024 inflazione allo 05%

Ilha registrato unmento nella crescita dell’nella provincia di Forlì-Cesena, dove la variazione media annuale risulta inferiore sia alla media regionale (+1,0%) che a quella nazionale (+1,0%).deiriguarda tutti i tipi di spesa, esclusi l’ambito comunicazioni e il capitolo "abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili". Dall’analisi degli indici Istat, emerge in ogni caso come nei mesi di novembre e dicembresia stata registrata una ripresa dell’rispetto alle flessioni tendenziali del trimestre agosto-ottobre. Nell’anno passato, la variazione media dell’indice deial consumo Istat nel nostro territorio provinciale, rispetto al 2023, è stata di +0,5%, dato in netto calo rispetto alla variazione medio annua dell’anno precedente (nel quale era stato rilevato un +5,3% rispetto al 2022).