La giornata di B. Cinque punti sui playout. Acuto della Salernitana

È salito da 4 a 5il margine del Modena sulla zona, unica piccola consolazione di un sabato deludente per i gialloblù, che in caso di successo avrebbero potuto agganciare momentaneamente il Catanzaro all’ottavo posto, in attesagara di oggi dei calabresi. Il koSampdoria venerdì sera aveva di fatto già demarcato la lineazona calda, in cui ieri nelle 5 gare del sabato ha esultato solo la. I campani, che venivano da 3 ko di fila, hanno colto la prima vittoria dell’era Breda battendo in un rocambolesco finale per 2-1 la Reggiana, rimasta in dieci al 51’ (rosso a Ignacchiti) e passata per prima con Vido, ma ribaltata dalla doppietta di Cerri, col gol decisivo su rigore arrivato dopo un lungo consulto Var al 10’ degli 8’ di recupero. I gialloblù invece sorridono per i ko di Cittae Cosenza: i veneti vanno sotto in casa 2-0 col Mantova per mano di Ruocco e Mancuso su rigore e non basta l’1-2 di Vita per arrivare almeno al pari; i calabresi sempre sul fondo si arrendono 3-1 a Cremona dopo il botta e risposta in avvio fra Pickel e Ricciardi, che poi viene espulso a inizio ripresa e così i lombardi vengono premiati a 5’ dalla fine con il 2-1 di Vazquez e al 93’ col tris di Johnsen.