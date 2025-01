Lanazione.it - La Fiorentina vola con super Kean. Basta un suo gol per domare il Toro

A dieci giornate di distanza laritrova il Torino per la prima partita casalinga del girone di ritorno della Serie A 2024-25. Nella gara di andata, allo stadio Grande Torino, laha ottenuto una vittoria fondamentale grazie al gol di Moiseal 41' del primo tempo. Una partita, quella giocata il 3 novembre, che ha portato in dote altri tre punti e confermato il momento d'oro dei viola, capaci di mantenere il passo dell'Atalanta, vincente nel lunch match contro il Napoli. Così, Palladino, in attesa di Inter-Venezia, si è potuto godere un meritato secondo posto a pari punti proprio con i bergamaschi. Protagonista del matchche, da ex Juventus, ha vissuto un derby tutto speciale contro i granata. Il suo gol, frutto di una sgroppata solitaria sulla lunga apertura di Ranieri, ha messo fine a un primo tempo piuttosto bloccato, dove laha avuto il predominio del possesso senza però riuscire a sfondare in maniera incisiva.