Groenlandia: il futuro parte dai ghiacci dell'Artico

Il 2025 si è aperto con una serie di dichiarazioni del Presidente Eletto degli Stati Uniti Donald Trump riguardo all’orientamentodella politica estera americana, ed in particolarerelativamente all’interessamento degli Stati Uniti per il territorio della(isola di proprietà della Danimarca), peraltro già manifestato prima di Natale.Alla domanda di un cronista che chiedeva al Presidente Eletto se escludesse l’utilizzo della forza militare per raggiungere l’obiettivo di un maggiore coordinamento con i territori menzionati, Trump ha risposto che non poteva escludere alcuna eventualità, innescando una serie di reazioni in Europa e nel resto del mondo.Seppure con uno stile assertivo, la risposta di Trump rivela un pensiero in realtà ricorrente nella trama dei rapporti tra gli Stati Uniti e l’isola danese.